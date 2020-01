„Warum ausgerechnet die MLPD?“

Ich habe mich ganz bewusst für die MLPD entschieden. Von den großen Pseudolinks-Parteien nämlich bin ich enttäuscht. Ich habe deswegen nach einer Partei gesucht, die in ihrem Aufschwung nicht an den Prinzipien versagt, die eine linke, eine soziale und sozialistische Partei ausmachen. Die MLPD, da sie in ihren Aktionen und Forderungen den Marxismus beziehungsweise Leninismus pflegt, gegen die Unterdrückung der Arbeiter kämpft und sich klar gegen den imperialistischen Kapitalismus ausspricht, schien mir die attraktivste Option. Ich möchte Teil dieser Partei werden, da mir der Sozialismus als einzige Alternative für eine gesunde Welt und Gesellschaft scheint. Gegen die kommerzielle Plünderung von Rohstoffen und die sinnlose Gewalt gegen Minderheiten.

Markus (18)

Warum ich jetzt Mitglied werden will: Ich habe drei Enkelkinder und mache mir Sorgen um deren Zukunft, gerade wegen der Umwelt. Ich finde es sehr gut, dass die Schüler auf die Straße gehen, ich finde das vollkommen okay. Ich werde Mitglied, dass man etwas tut für die Jugend. Ich will damit ein Signal setzen, damit sich was ändert für die Zukunft.“

Carola

Ich will Mitglied werden, weil die Ideologie der MLPD richtig ist für die Menschheit, für Frieden und für die ganze Welt. Ich habe Bücher von Marx, Lenin und andere kommunistische Bücher gelesen. Und das MLPD-Programm ist richtig. Ich lebe in Deutschland und möchte hier kämpfen für eine sozialistische und gerechte Welt und gegen die ganzen Ungerechtigkeiten – mit der MLPD zusammen.

Miray (28)

Ich muss mich organisieren, wenn ich was ändern will. Ich will nicht in einer von Faschisten kontrollierten Welt leben. Ich will keinen Krieg. Ich will, dass meine Kinder in einer friedlichen Welt leben können, in der jeder nach seinen Fähigkeiten beurteilt wird, nach seiner Solidarität und nicht nach seiner Herkunft. Ich möchte meine Fähigkeiten nicht nur einem Ausbeuter feilbieten, der sie nur nutzt, um seine Profite in die Höhe zu treiben – ich möchte meine Fähigkeiten solidarisch teilen. Ich will den echten Sozialismus. Deshalb möchte ich Mitglied in der MLPD werden.

Michael (30)