100 Jahre Rote Ruhrarmee und Märzkämpfe

Vor 100 Jahren gelang es einer antifaschistischen Einheitsfront, einen faschistischen Militärputsch, den sogenannten Kapp-Putsch, niederzuringen. Die Arbeiter traten in einen Generalstreik und 100.000 Berg- und Stahlarbeiter bewaffneten sich in der Roten Ruhrarmee. Was geschah damals genau? Und welche Bedeutung haben die Lehren von 1920 für heute?

Zum Jubiläum am 14. und 15. März 2020 gibt es:



Bundesweit örtliche Bildungsabende (ab Februar)



Bundesweit örtliche Gedenkfeiern

An den Orten der Märzkämpfe 1920 am 14. März tagsüber



Revue 100 Jahre Märzkämpfe 1920 & Rote Ruhrarmee - Lehren für die Zukunft / 14. März / 19.00 Uhr im Ruhrgebiet

Veranstalter: Jugendverband REBELL, MLPD, Kumpel für AUF (im Ruhrgebiet)

Eintritt: Normal 12 Euro, Ermäßigt 8 Euro, Kinder 5 Euro

Podiumsdiskussion 100 Jahre Rote Ruhrarmee am 15. März / 11.00 Uhr: Welche Lehren ziehen wir für die antifaschistische

Einheitsfront heute?

Mit Frühschoppen & Thüringer Klößen

Veranstalter: Internationalistisches Bündnis

Ort: Ruhrgebiet

Alle Infos unter www.mlpd.de

Hier kann der Flyer im PDF-Format heruntergeladen werden