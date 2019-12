Schenk dir eine Spende an die MLPD!

Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Man schaut auf das ablaufende Jahr zurück und denkt über Wünsche an das kommende Jahr nach. Dabei werden viele Millionen für soziale Projekte gespendet, weil es für die meisten eine Herzensangelegenheit ist, dass es den Menschen auf der Welt besser gehen soll. Dieses Anliegen ist bei der MLPD genau richtig aufgehoben.

Mit einer Spende an die MLPD unterstützt man den Kampf für konkrete Verbesserungen, sei es in sozialen Fragen, bei der Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft, gegen die akute faschistische Tendenz, imperialistische Kriege und Flüchtlingselend oder bei der Verteidigung und Erweiterung bürgerlich-demokratischer Rechte. Jede Spende an die MLPD ist zugleich eine Investition in eine lebenswerte Zukunft, wo mit der Perspektive des echten Sozialismus all diesen Problemen an die Wurzel gegangen wird.

2020 haben wir uns viel vorgenommen! Wir bilden aus im Generationswechsel, wir unterstützen als Mitglied die revolutionäre Weltorganisation ICOR, wir investieren in unsere Jugendarbeit mit REBELL und ROTFÜCHSEN, wir fördern Kämpfe in den Betrieben und, und, und ...

Und bei der MLPD kann man sich sicher sein, dass jeder gespendete Cent auch seinem erklärten Zweck zugute kommt. Selbstbedienungsmentalität und Karrierismus, wie wir sie von den bürgerlichen bis zu faschistoiden Parteien sattsam kennen, haben bei der sozialistischen Alternative keinen Platz. Selbstloser Einsatz unserer Mitglieder und Freunde ist das unter Beweis gestellte Markenzeichen der MLPD.

Wer seine Spende bar übergeben möchte, kann das bei allen Repräsentanten der MLPD tun. Jede Spenderin und jeder Spender erhält auf Wunsch eine Spendenquittung und kann damit beim Lohnsteuerjahresausgleich bis zur Hälfte zurückerhalten. Wir sagen schon mal herzlichen Dank!

Spendenkonto: ZK MLPD

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00

Jetzt Spenden